Сексуальная военнослужащая покорила Сеть

Уроженка Израиля Мария Мири Домарк прошла срочную службу в армии, как это принято в ее стране среди женщин от 18 до 26 лет. У девушки модельная внешность, что вкупе с военной формой и внушительным огнестрельным оружием придает ей особую сексуальность. Неудивительно, что ее аккаунт в Instagram невероятно популярен.