Любимые музыканты россиян

Сервис "Яндекс.Музыка" представил рейтинг популярности музыкальных исполнителей. В качестве критерия отбора использовались "лайки" пользователей. Рейтинг, составленный по количеству прослушиваний, показал совсем другую картину.
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