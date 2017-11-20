Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме

В Шанхае состоялось очередное шоу Victoria`s Secret. На подиум вышли самые сексуальне топ-модели современности. Они показали великолепное нижнее белье и культовый бюстгальтер Fantasy Bra за два миллиона долларов.
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