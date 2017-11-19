Корону "Мисс мира" получила индианка

В Китае завершился финал конкурса "Мисс мира". Самой красивой девушкой планеты была признана 20-летняя студентка из Индии Мануши Чхиллар.

Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе. Также место на пьедестале почета досталось Стефани Хилл из Великобритании.

"Спасибо вам за вашу любовь, поддержку и пожелания. Это для Индии", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы.

