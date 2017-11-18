Соблазнительные фото новой помощницы Шойгу

Новым пресс-секретарем министра обороны России Сергея Шойгу 26-летняя журналистка телеканала "Звезда" Россияна Марковская. Девушка окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. С 2011 года работала в местной телекомпании, а спустя четыре года переехала в Москву.