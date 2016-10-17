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Инна Жиркова

Модель
Инна Жиркова
  • Дата рождения: 15 мая 1989
  • Место рождения: Казань, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Юрий Жирков
  • Дети: Дмитрий, Милана, Даниил

Инна Жиркова начала работать в модельном бизнесе с 14 лет и однажды даже пыталась претендовать на корону в конкурсе "Мисс Россия".

В 2007 году Инна переехала из Калининграда в Москву. Здесь она пробовала продолжить карьеру фотомодели и даже какое-то время вела передачу "Армейский клуб". В конце 2007 года она познакомилась с футболистом Юрием Жирковым. В 2008-м молодые люди поженились. В настоящее время они воспитывают троих детей.

В 2012 году Инна стала победительницей конкурса "Миссис Россия-2012", итоги которого были подведены на Мальте в рамках глобального конкурса "Королева Планеты-2012". Супруга футболиста получила корону королевы красоты и предложение сняться в кино.

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