Инна Жиркова поправилась на 30 килограммов

Жена знаменитого футболиста Юрия Жиркова, обладательница титула "Мисс Калининград" раскрыла секреты семейной жизни. Также она призналась, что однажды сильно располнела, и рассказала, как справилась с лишним весом.

Юрий и Инна воспитывают троих детей: Дмитрия, Данила и Милану. По словам экс-модели, старший сын стремится быть похожим на отца – мальчик занимается в футбольной школе "Зенита". Двухлетний Даня тоже любит футбол.

Жиркова рассказала, что после первых родов поправилась на 30 килограммов. Ее вес составлял больше 90 килограммов, передает EG.ru. Чего только не делала супруга футболиста, но вес возвращался. "С мамой летала в клинику в Таиланд – не помогло. Жесткая диета тоже не выход... Стала больше гулять с коляской. Так что я стараюсь больше двигаться и меньше есть", - поделилась Инна.

Давняя мечта модели – иметь собственный дом. И она скоро осуществится. Семья, живущая в Санкт-Петербурге, строит его в Подмосковье. Переехать Жирковы планируют через год. В двухэтажном особняке с мансардой у каждого члена семьи будет отдельная комната. "Плюс спальня, кухня и еще гостевая для родственников", – рассказала жена спортсмена.

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 13 Окт 2016 в 8:40 PDT

Отметим, Инна Жиркова успешно совмещает заботу о семье и бизнес. Она – владелица модного ателье. У экс-модели одеваются такие знаменитости, как Виктория Лопырева, Алсу и Юлия Барановская.