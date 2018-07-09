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Спорт

Инна Жиркова поправилась на 30 килограммов

Инна Жиркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Жена знаменитого футболиста Юрия Жиркова, обладательница титула "Мисс Калининград" раскрыла секреты семейной жизни. Также она призналась, что однажды сильно располнела, и рассказала, как справилась с лишним весом. 
прочитано 1748 раз

Юрий и Инна воспитывают троих детей: Дмитрия, Данила и Милану. По словам экс-модели, старший сын стремится быть похожим на отца – мальчик занимается в футбольной школе "Зенита". Двухлетний Даня тоже любит футбол.

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Жиркова рассказала, что после первых родов поправилась на 30 килограммов. Ее вес составлял больше 90 килограммов, передает EG.ru. Чего только не делала супруга футболиста, но вес возвращался. "С мамой летала в клинику в Таиланд – не помогло. Жесткая диета тоже не выход... Стала больше гулять с коляской. Так что я стараюсь больше двигаться и меньше есть", - поделилась Инна.

Давняя мечта модели – иметь собственный дом. И она скоро осуществится. Семья, живущая в Санкт-Петербурге, строит его в Подмосковье. Переехать Жирковы планируют через год. В двухэтажном особняке с мансардой у каждого члена семьи будет отдельная комната. "Плюс спальня, кухня и еще гостевая для родственников", – рассказала жена спортсмена.

Отметим, Инна Жиркова успешно совмещает заботу о семье и бизнес. Она – владелица модного ателье. У экс-модели одеваются такие знаменитости, как Виктория Лопырева, Алсу и Юлия Барановская.

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Автор: Валерия Нарская9 июля 2018, 15:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстный поцелуй Лопыревой и Жирковой

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