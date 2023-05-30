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Вторник 30 мая

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"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка

"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка
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Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото.

37-летняя Екатерина Шпица – популярная российская актриса. В ее фильмографии порядка 70 проектов. Ее можно увидеть в таких кинолентах, как "Топи" (2021), "Елки 5" (2016), "Метро" (2012), "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), сериалах "Реальные пацаны" (2013), "Молодая гвардия" (2015) и других картинах.

Поскольку Шпица остается одной из самых востребованных в России актрис, она имеет армию поклонников, с которыми она регулярно общается в социальных сетях. А иногда артистка публикует в личном блоге пикантный контент на радость фанатам. Например, недавно Екатерина поделилась фотографией, на которой запечатлена в черном пальто и нижнем белье. Для горячего снимка актриса распахнула пальто, обнажив большую часть своего тела.

Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. "Выглядите идеально, браво!", "Соблазнительно", "Красота", "Супер", – отреагировали подписчики телеграм-канала Екатерины Шпицы.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Шпица оказалась на больничной койке. Актриса отправилась на реабилитацию в санаторий. Так она решила восстановиться после изнуряющей работы. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 мая 2023, 20:30
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Катерина Шпица"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

Александр Стриженов с младшей дочерью Александрой. Девушка с недавних пор занимается модельным бизнесом.
Балерина Большого театра Анастасия Еськова с супругом Александром и сыном от первого брака Василием.
Рэп-исполнитель Андрей Батт. Артист активно занимается благотворительностью и является основателем филантропического проекта.
Даша Гаузер считается одним из самых продаваемых российских дизайнеров. Свой бизнес Даша начала в 2006 году с продажи платьев собственного производства через "Живой Журнал".
Актер Игорь Жижкин со спутницей. Известен ролью полковника Довченко в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
Константин Гайдай - самый известный в России дизайнер головных уборов.
Настя Джонсон - бьюти-блогер и стилист. В каждой стране девушка старается первым делом отыскать не достопримечательности, а шоу-рум местного дизайнера.
Актриса Наталья Лесниковская всегда одевается со вкусом.
Сергей Филин хотя и закончил карьеру танцовщика, но продолжает оставаться героем светской хроники.
Ведущая Снежина Кулова с сыном Лукой. Снежина также выступает в составе музыкальной группы "Yes, No, Maybe".
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Екатерина Шпица с сыном Германом, который, несмотря на юный возраст, является моделью.
Политик Ирина Хакамада с семьей. Ирина долгие годы скрывала от общества, что ее дочь Маша родилась с синдромом Дауна.

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