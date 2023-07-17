"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды

Фото голой актрисы появилось в Сети. Видимо, Екатерина Шпица даже не стыдится.

Российская кинозвезда и по совместительству модель Екатерина Шпица любит обращать на себя внимание публики. Фанатов достаточно, да и в семье порядок, но кадры обнаженной артистки то и дело мелькают в социальных сетях.

Причем распространяет возбуждающие снимки сама знаменитость. Недавно она показала себя голой в микроблоге и даже нашла этому оправдание. Оказывается, Екатерина Шпица находится под особым влиянием планет!

"Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова", — написала Екатерина Шпица в публикации с провокационным снимком без одежды.

Главное, чтобы астрономические явления не помешали актрисе сохранить целомудрие в браке. Мало ли, после ненужных вещей и ненужной одежды, вдруг сама станет ненужной. Звезды шоу-бизнеса отнюдь не застрахованы от развода. Например, как пишет сайт VSE42.RU, американская певица Ариана Гранде уже ходит без обручального кольца.

Напомним, сейчас Екатерина Шпица замужем за бизнесменом Русланом Пановым. Ранее Алексей Панин рассказывал о романе с актрисой, но она предпочитает не вспоминать отношения с импозантным коллегой.