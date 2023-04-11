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Вторник 11 апреля

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Врагу не пожелаешь: Измотавшая себя Шпица оказалась на больничной койке

Врагу не пожелаешь: Измотавшая себя Шпица оказалась на больничной койке
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Изможденную Шпицу пришлось колоть иглами.

Екатерина Шпица является одной из самых ярких актрис отечественного шоу-бизнеса. Ее называют "девушкой без возраста", ведь она в свои 37 лет выглядит намного моложе. Звезда успевает не только строить карьеру, но и воспитывать 11-летнего сына. В 2012 году Екатерина Шпица родила сына Германа.

Актриса театра и кино постоянно снимается и выступает на сцене. Она отдает столько сил работе, что недавно совсем выбилась из сил. Именно поэтому Екатерина Шпица решила отправиться на реабилитацию в санаторий.

В своем аккаунте Шпица показала фото, на котором лежит под капельницей с книгой в руках, сообщает Пятый канал. Восстанавливаться ей пришлось после съемок третьего сезона сериала "Полярный" в Кировске.

Ранее Екатерина Шпица рассказывала, что не мотивирует сына на хорошую учебу. По словам актрисы, мальчик растет совсем не отличником, но ее это не расстраивает. Наоборот, она уверена, что ребенок вырастет спокойным и не заработает нервных расстройств.

Сама Екатерина Шпица была медалисткой в школе и отдавала все жизненные ресурсы на то, чтобы сохранить репутацию отличницы. Из-за этого она выбивалась из сил и тратила все здоровье на учебу, такого и врагу не пожелаешь. Своему ребенку Шпица не хочет такой судьбы.

11 апреля 2023, 15:20
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына

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