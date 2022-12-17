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Общество
Володин: Участники СВО смогут пройти реабилитацию в центре "Дугино"

Володин: Участники СВО смогут пройти реабилитацию в центре "Дугино"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил подшефный реабилитационный центр "Дугино" в Смоленской области. В санатории одномоментно могут проходить лечение 240 человек, сообщил политик в своем телеграм-канале.
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В рамках благотворительного проекта завершается строительство второй очереди. Также в эксплуатацию вводится еще один лечебный корпус, рассказал Володин.

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Спикер отметил, что центр "Дугино" работает уже год. Там трудится высококвалифицированный медицинский персонал, созданы все условия для реабилитации, подчеркнул политик.

По его словам, в центре проходили реабилитацию перенесшие коронавирусную инфекцию, заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. За год помощь получили более двух тысяч человек, уточнил Володин.

После ввода в эксплуатацию нового корпуса в "Дугино" будут оказывать помощь перенесшим травмы.

"Правильно, чтобы этими возможностями бесплатно могли воспользоваться наши солдаты и офицеры, которые сегодня, рискуя своей жизнью, защищают страну", – написал Володин.

В 2021 году спикер Госдумы направил более 70% своего дохода на благотворительность. Сумма пожертвований составила 45,7 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получили подшефные лицеи-интернаты для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Значительные средства были направлены на улучшение материальной базы школ и детсадов.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 17 декабря 2022, 15:14 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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