Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено

Киркоров обматерил Шукшину Тесты Драка Лепса Игры Сонник

Топ новостей недели

Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания
Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
партнеры
Четверг
8 декабря
Лента новостей
14:00
"Это просто уроды какие-то": Запашный решил лично наказать Макаревича* и Пугачеву
13:40
Наговорила на уголовное дело себе: 68-летняя Вайкуле совершила каминг-аут
13:20
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
13:00
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом в ближайшее время
12:40
Обнажившая тело перед толпой мужиков Малышева сунула под нос бабий срам: Коричневого цвета
12:20
Автосалоны в РФ переходят на ремонт китайских автомобилей
12:00
ТОП-3 места в России для отдыха в новогодние праздники
11:40
"Как же я любила": Кувыркающаяся в койке с Петросяном жена грезит о мужике из прошлого
11:20
Имя сбежавшей из России Пугачевой предложено присвоить тупику в израильской Кейсарии
11:07
Что творится в закулисье Щелковского театра: тайна раскрыта
10:40
Полный комплект: как спасти авто от снежных препятствий
10:20
Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
10:03
Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир
09:51
Еще одна смерть: пожар в столичной квартире закончился трагически
09:40
"Могла родиться сегодня": Находившаяся на последних сроках Шпица стала жертвой врачебной ошибки
09:20
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова
08:47
Ущерб более миллиона: задержан подозреваемый в краже комплектующих из автомобилей каршеринга
08:20
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
08:16
"Позлить обнищавший народ": меркантильная Собчак явила миру новые хоромы
08:00
Инфогигиена: как жить в мире плохих новостей, соцсетей и фейков?
06:05
"Ах, как хочется вернуться…": песня из программы "Городок" с Олейниковым и Стояновым привела к циклу фатальных потрясений
04:10
Ивлеева добралась до Министерства культуры? "Монастырь" раздора и другие киноновинки
02:07
Подборка доступных ЖК бизнес-класса
00:23
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
00:01
Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря
21:54
"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви
21:39
В Госдуме не поддержали проект о выплате 13-й пенсии: аналитик объяснил почему
21:35
"Резко подняли": алчные таксисты-"бомбилы" задрали цены в два раза
21:02
Илон Маск слетел с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире
20:26
"Мошенникам уловка удается": как на россиян вешают чужие кредиты
20:05
Шансов мало: пришибленному страшной болезнью Киркорову вынесли приговор
19:45
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
19:25
Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из "Руки Вверх"
19:05
Более 5 тысяч женщин прошли ЭКО в Московской области в 2022 году
18:45
Куда россияне спускают деньги в Новый год – результаты опроса
18:25
Не смогли проводить по-христиански: угодившую в ДТП с пузом Акиньшину оплакивают как святую
18:05
"Здорового человека начинает крючить": священник рассказал о бесноватых людях
17:45
"Жарил парил и воткнул": сверкающая сосками Волочкова отдалась мужику на камеру в любимой позе
17:25
Развод со звездой "Кухни" и новая жена на 14 лет моложе: что стало с известным актером Прониным
17:05
Доля квартир с отделкой достигла 82%
16:45
"Компромисс невозможен": беременная Орлова потеряла ребенка
16:25
"Господи, помоги попасть в "фанеру": Лолита оправдалась за выступление с выключенным микрофоном
16:08
Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" 2022-2023
16:05
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
15:45
Самолет в аэропорту Кольцово не вылетел в Узбекистан из-за технической проблемы
15:25
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
15:05
Пропавшую Барановскую без глаз и ног нашли в глубокой яме: Была кровопотеря
14:45
"Белые стены и потолок": психологические проблемы молоденького избранника Лепса поразили народ
14:25
"Пока смерть не разлучит нас": свежий труп около ЗАГСа шокировал прохожих
14:05
Подразнила народ: Сексапильная Хайди Клум прилюдно оголила свои прелести
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено

Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете иностранцам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатного материнства в России. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил читателей своего телеграм-канала за поддержку инициативы и обратную связь.
прочитано 62 раза

"Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал Володин.

ПО ТЕМЕ

Володин поддержал предложение рассмотреть на Совете Думы законопроект о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев

Володин поблагодарил граждан за поддержку запрета пропаганды нетрадиционных отношений

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Для состоящих в браке российских граждан и одиноких женщин возможность суррогатного материнства сохраняется. Также запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ состоит в браке с иностранцем.

Ребенок, появившийся на свет в России благодаря суррогатному материнству, приобретает гражданство РФ по рождению. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Ранее депутаты приняли поправки о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Нарушители заплатят штрафы в размере до 10 миллионов рублей. Решение позволит защитить будущее нашей страны и детей, заявил Володин.

Для нарушителей из числа физлиц штрафы составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 100 до 800 тысяч. Юридическим лицам грозит от 800 тысяч до пяти миллионов рублей штрафа или приостановка деятельности.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 8 декабря 2022, 13:30 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из "Руки Вверх"

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье

Большая радость!
Шоу-бизнес

Вырос копией деда, бросил учебу, подружился с отчимом-ровесником: как живет внук Андрея Миронова

Сыну Марии Мироновой уже 30 лет
Шоу-бизнес

"Жарил парил и воткнул": сверкающая сосками Волочкова отдалась мужику на камеру в любимой позе

Балерина не против

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом в ближайшее время
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова
Более 5 тысяч женщин прошли ЭКО в Московской области в 2022 году
"Здорового человека начинает крючить": священник рассказал о бесноватых людях

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+