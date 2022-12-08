Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете иностранцам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатного материнства в России. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил читателей своего телеграм-канала за поддержку инициативы и обратную связь.

