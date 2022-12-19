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Общество
Володин пообещал уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии

Володин пообещал уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о существенных изменениях в законопроект о биометрии. Инициатива призвана остановить распространение личных данных человека и обеспечить их государственную защиту, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.
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Володин отметил, что сегодня коммерческие организации могут бесконтрольно собирать биометрию граждан. Зачастую эту информацию потом используют злоумышленники, подчеркнул политик.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он сообщил, что после активных обсуждений и поступивших обращений законопроект существенно изменился. Предлагается ввести запрет на хранение геномной информации и принуждение к сдаче биометрических данных, ограничить перечень биометрических данных лицом и голосом.

Также законопроектом будет предусмотрен прозрачный механизм отказа граждан от сдачи данных и отзыва согласия. Кроме того, появится возможность удалять сведения в упрощенном порядке.

Вводится запрет на использование биометрических данных детей без согласия родителей. Хранение такой информации будет возможно только в базе данных на территории России.

"Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", – написал Володин.

По словам спикера, следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрии. С новыми положениями законопроекта можно будет ознакомиться после рассмотрения документа во втором чтении 20 декабря.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 19 декабря 2022, 10:04 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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