Володин предложил ввести "закон для негодяев"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести новые меры в отношении тех, кто оскорбляет Россию и ее вооруженные силы. Существующих в современном законодательстве инструментов реагирования на такие действия недостаточно, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

