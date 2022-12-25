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Общество
"Вопрос справедливости": Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию

"Вопрос справедливости": Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену преференций для граждан, покинувших Россию в 2022 году. Депутаты уже работают над поправками в законодательство, сообщил он.
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Володин выступил против предоставления льгот покинувшим страну россиянам, чтобы они вернулись обратно. По его словам, подавляющая часть общества не поддерживает поступок этих граждан и считает их предателями.

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Володин: Уехавшие из России во время мобилизации пожалеют об этом

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер напомнил, что уехавшие продолжают работать в российских компаниях на удаленке. Кроме того, они пользуются всеми льготами, которые предоставляет отечественное законодательство, отметил политик.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее председатель Госдумы заявил, что уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно. Он призвал уделять внимание тем, кто переехал в нашу страну и считает ее своим домом.

Также политик высказывался о покинувших Россию бизнесменах. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о возможных проблемах с их активами на Западе.

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 25 декабря 2022, 13:04 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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