Ради наживы: Трамп закопал труп бывшей жены на своем поле для гольфа

Бывший американский лидер Дональд Трамп 14 июля 2022 года потерял свою первую супругу. Известная в прошлом фотомодель и предпринимательница Иванна Трамп ушла из жизни 14 июля 2022 года. Она погибла в результате несчастного случая, упав с лестницы. Однако экс-президент США решил превратить траурное мероприятие в вечеринку и, возможно, даже нажиться на трупе любимой женщины.
76-летний политик устроил первой жене шикарные похороны с золотым гробом. Однако в приглашениях для гостей траурная церемония была обозначена как вечеринка. В последний путь 73-летнюю бизнесвумен проводили 20 июля.
Место для погребения экстравагантный политик, любящий шокировать общественность своим поведением, выбрал уникальное. Тело Иванны Трамп закопали на территории поля для гольфа, принадлежащего бывшему президенту США.
Похоронив жену около первой лунки, Дональд Трамп, вероятно, решил получить от государства льготы на налоги. Согласно законам штата Нью-Джерси, территории с захоронениями не облагаются сборами. Количество могил в документе не уточняется.
К слову, экс-хозяин Белого дома уже умудрился оформить свое поле для гольфа как сельскохозяйственный объект. Он поселил на территории спортивного объекта нескольких коз.