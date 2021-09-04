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Политика
Любимые женщины Дональда Трампа

Любимые женщины Дональда Трампа

Успешному бизнесмену, экс-президенту США Дональду Трампу приписывали множество романов. Оно и неудивительно: влиятельный и харизматичный миллиардер всегда пользовался популярностью у рпотивоположного пола.
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Ивана Трамп

Первая супруга Дональда Трампа была красоткой. Уроженка Чехословакии занималась спортом и была прекрасной помощницей мужу в его коммерческих делах.

Ивана руководила строительством казино Taj Mahal в Атлантик-Сити и небоскреба Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, была вице-президентом империи супруга по дизайну. В 1990 году женщину окрестили отельером года за реконструкцию "Плазы" на Манхэттене.

Ивана и Дональд Трамп. Фото: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Марла Мейплс

Актриса познакомилась с миллиардером, когда ей было всего 20 лет. Они не спешили узаконить свои отношения. Бракосочетание пары состоялось только через два месяца после рождения их дочери Тиффани.

Позже выяснилось, что к свадьбе Дональда Трампа подтолкнуло массовое убийство на железной дороге Лонг-Айленда в 1993 году. Тогда он признался, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать что-то.

После развода с бизнесменом Марла Мейплс продолжила свои любимые занятия йогой, каббалой и прочими практиками. Теперь она радует своих поклонников в "Инстаграм" прекрасной фигурой и вдохновляет выглядеть так же прекрасно, как она.

Марла Мейплз. Фото: ta1 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Селина Миделфарт

Бывшую девушку принца Хокона застали с 52-летним Дональдом Трампом вместе в сентябре 1998 года во время Недели моды в Нью-Йорке. Тогда Селине было 25 лет. Пара посетила вечеринку в Kit Kat Club. По образованию Миделфарт финансистка.

В настоящее время экс-избранница миллиардера счастлива вместе с норвежским нефтегазосудовым магнатом Тором Олавом Тремом, живет в Челси, воспитывает сына и занимается инвестициями.

Мелания Трамп

Модель стала третьей женой Дональда Трампа. Она является одной из самых высоких хозяек Белого дома. Ее рост — метр восемьдесят. Мелания изучала дизайн в Люблянском университете, но заняла второе место на конкурсе красоты, бросила учебу и уехала за модельной карьерой в Милан.

Именно там она встретила будущего супруга. Завидный жених быстро сделал словенке американскую визу. Через некоторое время первая леди с сыном-школьником Бэрроном стала полноценной хозяйкой Белого дома.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Иванка Трамп

Со старшей наследницей Дональда Трампа связывают очень теплые отношения. Ее смело можно назвать настоящей папиной дочкой. Интересно, что бизнесмен признавался, что любуется фигурой взрослой дочери. Он даже как-то заявил, что если бы Иванка не была его дочерью, то он бы за ней приударил.

Перед предвыборной кампанией в президенты США ходили слухи, будто Дональд Трамп состоит в романтической связи с Иванкой. Но эти домыслы не подтвердились. Девушка замужем за Джаредом Кушнером из семьи, владеющей крупной недвижимостью в Нью-Йорке и Нью-Джерси. У нее есть сын Теодор.

Иванка помогала отцу в его бытность президентом США. В Белом доме она ассистировала Дональду Трампу в государственных делах.

Иванка Трамп. Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тиффани Трамп

Младшую дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплс назвали в честь ювелирной марки. Девочке повезло не так, как Иванке. После развода родителей она стеснялась попросить у отца денег на карманные расходы. Позже он все-таки выделил ей кредитку.

Во время учебы в вузе Дональд Трамп перечислял Тиффани пятьсот долларов в месяц. Сейчас девушка — звезда "Инстаграм".

Джессика Дрейк

Актриса познакомилась с предпринимателем в 2006 году. Это произошло на благотворительном турнире по гольфу. Знаменитый плейбой пригласил ее в свой номер, а она взяла с собой еще и подругу. В номере женатый на тот момент Дональд Трамп начал приставать к девушкам, и вскоре они ушли. Тогда Джессике позвонили и предложили за десять тысяч долларов прийти к бизнесмену еще раз.

Этот рассказ самой Дрейк представители кандидата в президенты США в свое время высмеяли. Сам Дональд Трамп также заявил, что все это ложь.

Мэри Энн Маклауд

Мать экс-президента США была шотландкой. Дочь рыбака с острова Льюис прибыла в Нью-Йорк в 1929 году в 17 лет. У нее почти не было денег. До встречи с супругом-девелопером она работала горничной.

Примечательно, что свою любовь к необычным прическам Дональд Трамп, судя по всему, унаследовал от матери. Бизнесмен признавался, что всегда сравнивал своих женщин с мамой. Поскольку они проигрывали родительнице, то у миллиардера нередко возникали проблем в отношениях.

Дональд Трамп считал мать невероятной, умной и образцовой домохозяйкой. Женщина занималась благотворительностью. Мэри скончалась в 2000 году.

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Фото: Alex Edelman / The Photo Access / www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 02:36 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Любимые женщины Трампа

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