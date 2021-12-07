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Политика
Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч

Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч

Трамп назвал предстоящие переговоры Путина и Байдена неравным матчем. Он напомнил, что был жестким с Россией.
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Готовящиеся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена активно обсуждаются в прессе. Политологи выдвигают гипотезы касательно того, что даст это мероприятие каждой из сторон.

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При этом мнение высказывают не только эксперты и аналитики, но и политические деятели. Так, бывший американский президент Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры лидеров двух держав "неравным матчем" для США, передает URA.ru.

Экс-глава Белого дома убежден, что встречи, о которой идет речь, быть не должно. Он сравнил диалог двух политиков с игрой профессионального футбольного клуба против школьной команды.

При этом слабой стороной Трамп видит именно Соединенные Штаты, пишет РИА ФАН. Он подчеркнул, что действовал жестко в отношении России, при этом он симпатизировал лично Владимиру Путину.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предоставил общественности некоторые детали предстоящих переговоров Путина и Байдена. Он сообщил, что Путин не планирует делать заявлений по итогам встречи.

Что касается Джо Байдена, то он рассчитывает на продолжительную беседу с Путиным, передает "Царьград". Такое заявление американский лидер сделал в разговор о ситуации на российско-украинской границе.

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Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 09:05 Источник: Newsmax ✓ Надежный источник
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