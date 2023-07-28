Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде

Артистка пожелала всем, кто высказывает грубо в ее адрес, пожалеть себя.

На днях Любовь Толкалина опубликовала серию снимков в полуобнаженном виде – в боди телесного цвета. Артистка сидит и лежит в разных позах, расставив ноги. Многие не поняли художественную задумку автора снимков. В комментариях народ осудил 45-летнюю актрису за столь откровенные ракурсы и позы.

По мнению некоторых, в ее возрасте не стоит привлекать к себе внимание обнажением интимных мест. "Кто думает ,что это красиво? Тетка уже серьезного возраста и растапыриваться на весь мир не комильфо (Здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", "Для этого другие сайты есть, что бы так выставлять себя, очень не красиво", "Это называется – безысходность, глядя на такое почти ню, почему то слегка подташнивает ,так и хочется отправить позирующую в душ", – написали под фотографиями.

Стоит отметить, что в основном Любовь Толкалину травили женщины. Именно к ним артистка и обратилась с речью. Бывшая супруга Егора Кончаловского призвала дам пожалеть себя и напомнила: человека определяет то, что из него выходит. По ее словам, она демонстрирует себя не как женщину, в социальной сети она – актриса и арт-объект.

"Если вы так злословите и пачкаете, то какова же ваша жизнь…Но жизнь – ваша, вы– ее строитель, вы отвечаете за то, как вы видите жизнь", – заявила Толкалина.