Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Четверг 27 июля

00:08Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог 23:50Загар может спровоцировать дефицит витамина D 23:41Как подобрать хобби для ребенка? Ответил психолог 23:35Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете 23:30Врач-диетолог: при покупке еды с рук есть риск отравления 23:22Психолог рассказала о способе вызвать у ребенка интерес к чтению 23:04Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко 22:23Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться 20:46Умер сценарист фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 20:10Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов 19:00Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 17:12"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 16:23Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе 14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
6

Артистка пожелала всем, кто высказывает грубо в ее адрес, пожалеть себя.

На днях Любовь Толкалина опубликовала серию снимков в полуобнаженном виде – в боди телесного цвета. Артистка сидит и лежит в разных позах, расставив ноги. Многие не поняли художественную задумку автора снимков. В комментариях народ осудил 45-летнюю актрису за столь откровенные ракурсы и позы.

По мнению некоторых, в ее возрасте не стоит привлекать к себе внимание обнажением интимных мест. "Кто думает ,что это красиво? Тетка уже серьезного возраста и растапыриваться на весь мир не комильфо (Здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", "Для этого другие сайты есть, что бы так выставлять себя, очень не красиво", "Это называется – безысходность, глядя на такое почти ню, почему то слегка подташнивает ,так и хочется отправить позирующую в душ", – написали под фотографиями.

Стоит отметить, что в основном Любовь Толкалину травили женщины. Именно к ним артистка и обратилась с речью. Бывшая супруга Егора Кончаловского призвала дам пожалеть себя и напомнила: человека определяет то, что из него выходит. По ее словам, она демонстрирует себя не как женщину, в социальной сети она – актриса и арт-объект.

"Если вы так злословите и пачкаете, то какова же ваша жизнь…Но жизнь – ваша, вы– ее строитель, вы отвечаете за то, как вы видите жизнь", – заявила Толкалина.

28 июля 2023, 02:26
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

Телеканал СТС приступил к съемкам нового сериала "Девочки не сдаются", в котором Любовь Толкалина сыграла замужнюю женщину.
"После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию", - с улыбкой сообщила актриса.
Супругом звезды на время стал ее коллега Алексей Макаров.
Брак героев окажется под угрозой: его попытается разрушить соперник.
Неожиданные перемены превращают размеренную жизнь героинь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.
Пять женских судеб, пять сложных характеров и пять любовных драм...
Любовь Толкалина не раз продемонстрирует зрителям идеальные, длинные ноги.
Актриса Агния Кузнецова.
В новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин.
Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка. Они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью.
Любовь Толкалина.
Агния Кузнецова.
Актер Данила Дунаев.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".
Соперник, попытавшийся разрушить брак героини Толкалиной.
Данила Дунаев с партнершей.
Режиссерами сериала "Девочки не сдаются" стали Сергей Краснов и Мария Кравченко.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".

По теме

Толкалина устроила откровенную фотосессию возле дерева
Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться

Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться
Юлия Ковальчук смогла сохранить в тайне от всех свою беременность. Звезда рассказала, что на протяжении девяти месяцев ей приходилось непросто. Обычно звездам российского шоубизнеса не удается скрыться от вездесущих журналистов, поэтому их жизнь перманентно находится буквально под прицелом камер.

Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу

Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу
Любовь Успенская заявила, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров. Королева русского шансона Любовь Успенская оказалась в эпицентре громкого скандала.

"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины

"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины
Дима Билан оставил трогательное послание. Популярный российский певец Дима Билан весьма преуспел в творческой карьере.

Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе

Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе
Надежда Бабкина устроила Сергея Рябова к себе в театр. Народная артистка России Надежда Бабкина даже в 73 года продолжает появляться на сцене и на телевидении.

Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург

Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург
Артистка оказалась одной из пострадавших в ситуации с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. По словам Любови Успенской, она была первой звездой, которая к нему обратилась.

Выбор читателей

26/07СрдВыходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 26/07СрдЛолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 26/07СрдСекрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 27/07ЧтвМарк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат"