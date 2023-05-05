"Чего это с ней?": Россияне столпились у найденного в лесу синюшного тела Толкалиной без одежды

Люди в шоке от состояния Любови Толкалиной.

Россияне обеспокоены состоянием экс-супруги Егора Кончаловского. А все из-за снимков, которые попали на просторы Интернета. На них Любовь Толкалина изображена абсолютно голой в лесной глуши.

Фотографии были опубликованы по инициативе самой актрисы. Она устроила фотосессию в стиле, похожем на ню – когда модель позирует в неглиже. Собственно, открыв личный блог артистки, поклонники и нашли ее в цветущем лесу без одежды. Где только не поймал объектив камеры экс-супругу режиссера: и в кустах, и даже на стволе дерева. В общем, она хорошенько постаралась.

Судя по тому, сколько откровенных фотографий опубликовала Любовь Толкалина за раз, результатами работы она осталась довольна. Вот только россияне, столпившиеся в комментариях у снимков голого тела актрисы, не разделили ее восторга. В свой адрес звезда театра и кино получила довольно жесткие комментарии.

Кого-то, к примеру, смутил цвет кожи артистки. "У нас, в советское время, продавали синюшных цыплят. Ноги один в один", – пишут пользователи. Кто-то стал сравнивать ее с насекомым. "На жука-палочника похожа", – с иронией отметил россиянин. А кому-то показалось поведение актрисы странным, что и вызвало беспокойство.

"Все раздевается, раздевается, а все равно никому не нужна. Чего это с ней? Зачем по деревьям голышом лазить? В шоу-бизнесе кроме голых пятых точек нечего показать!" – обрушились с негативом на Любовь Толкалину люди.