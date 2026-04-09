Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением

Удивить народ выходками звезд становится все сложнее. Казалось бы, мы видели уже все, но "король гламура" Сергей Зверев умеет достать туз из рукава в самый неожиданный момент. На этот раз эпатажный стилист решил напомнить о себе не новой песней или борьбой за экологию, а серией снимков, от которых у многих почтенных дам задергался глаз. Артист выставил в сеть кадры из своей ванной комнаты, где он позирует абсолютно без одежды. Все бы ничего, но время для такого "перформанса" он выбрал максимально странное.

Этот пост появился прямо накануне большого церковного праздника, что и вызвало волну гнева у верующих подписчиков. Зверев, не стесняясь камер, продемонстрировал фанатам свои формы.

"А вы готовы к чистому четвергу? Пасху надо отмечать чистыми. Девочки, моемся", — так подписал он свои откровенные снимки в запрещенной социальной сети.

Для многих такое предложение от взрослого мужчины прозвучало не как добрый совет, а как нечто непристойное и даже оскорбительное.

Пользователи интернета тут же разделились на два лагеря. Одни восхищаются смелостью 62-летнего стилиста и его подтянутой фигурой. Но большинство комментаторов пребывают в настоящем шоке. Люди не понимают, зачем выставлять свой срам на всеобщее обозрение, прикрываясь при этом религиозными традициями.

"Сергей, имейте совесть! Чистый четверг — это про душу, а не про голые телеса в интернете", — пишут возмущенные фолловеры под его постом.

Сам артист на критику пока не реагирует. Похоже, он вполне доволен произведенным эффектом.