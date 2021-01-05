"Скрывал всю жизнь": Пресняков шокировал жену после заявления о разводе

Известный саксофонист и отец мужа Натальи Подольской высказался о сложном периоде в жизни, когда едва не развелся с супругой. Владимир Пресняков-старший поведал семейную историю.

Композитор счастлив вместе со своей женой Еленой более 50 лет. Давным-давно он познакомился с любимой женщиной на улице около филармонии и больше не мог мечтать ни о ком другом. Гармоничный союз родителей экс-супруга Кристины Орбакайте вызывает всеобщее восхищение, однако, как и другие семейные пары, Владимир Пресняков ругался с женой. Как-то раз, когда конфликты едва не привели к разводу, мужчина решил впечатлить свою избранницу.

"Если уж мы разводимся, то скажу тебе то, что скрывал всю жизнь", – объявил тогда саксофонист своей жене и затаил паузу. Елену начали терзать пугающие мысли, которые не давали покоя. В голове женщины проскользнули разные версии возможных стечений обстоятельств и она потребовала, чтобы муж поскорее раскрыл загадку. Ничего серьезного артист не скрывал, а всего лишь хотел заинтриговать возлюбленную. "Вовка не от тебя!", – в шутку ответил музыкант.

Ситуация положительно повлияла на отношения саксофониста и его жены. Они посмеялись над произошедшим и снова стали жить душа в душу. Тем не менее период, когда брак чуть не разрушился, Владимир Пресняков запомнил надолго.