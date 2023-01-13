Попавшая в больницу Пелагея вывалила на бывшего чемодан с грязью

36-летняя певица и жюри конкурса "Голос" Пелагея продолжает судиться с бывшим супругом. Напомним, что в 2016 артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, а в 2017 году родила дочь Таисию. В 2020 году пара развелась, а причиной, по слухам, стала измена мужчины.
Спустя почти три года после официального расставания бывшие супруги продолжают судиться за алименты, недвижимость и деньги. Ранее Телегин был решительно намерен отсудить у женщины половину ее гонораров за время брака, при этом отказываясь выплачивать полную сумму алиментов на ребенка. Кажется, энтузиазм уже поубавился — позади у мужчины несколько неудачных судебных процессов.
Вот и на днях в социальных сетях Пелагея поделилась радостной новостью: третий суд против Телегина успешно выигран. Ради победы артистка практически вывалила на бывшего чемодан с внутрисемейной грязью — в черном ящике были все подробности финансовой деятельности и другие непубличные документы.
Тяжелая семейная ситуация не мешает Пелагее вести активную рабочую деятельность. К сожалению, во время съемок одной из новогодних передач артистка пострадала. Попавшая в больницу из-за укуса змеи певица быстро поправилась и готовиться к новому рабочему сезону.