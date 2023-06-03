Пелагея поразила всех своим новым образом после детокса

Популярная певица Пелагея восхитила поклонников своим новым фото в соцсетях после отдыха в Кисловодске.

Певица Пелагея порадовала своих поклонников новой фигурой после того, как провела неделю в Кисловодске, занимаясь своим здоровьем и сделав детокс. Артистка придерживалась правильного питания, наслаждалась минеральными водами Кавказа и ходила на всевозможные процедуры. По словам Пелагеи, она также гуляла по территории отеля, медитировала и приобщалась к тибетским практикам с чашами.

Певица поделилась секретом, который вынесла из этой поездки – есть суп чайной ложкой, чтобы быстрее насыщаться. Этот лайфхак вызвал восторг у ее поклонников, которые оставили множество комментариев в социальных сетях, отметив, что исполнительница стала выглядеть более ухоженной и красивой.

Кроме того, Пелагея рассказала, что ее дочь Таисия с малых лет придерживается принципов правильного питания. Девочка с подачи звездной мамы следит за своим здоровьем, ведь сама Пелагея в свое время имела проблемы с лишним весом, и похудение ее очень преобразило.

Певица воспитывает дочь одна после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Разрыв был громким, но суд встал на сторону артистки в споре за имущество и гонорары. Сейчас хоккеист строит новые отношения с бизнес-леди Марией Гончар, а Пелагея не афиширует свою личную жизнь.

Несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Пелагея продолжает давать концерты по России. Недавно она побывала с концертами в Липецке, Горно-Алтайске, Воронеже и других городах страны. Ее поклонники ждут новых выступлений и желают ей здоровья и успехов в карьере и личной жизни.