Элитные покупки и места: жену Овечкина сняли с наследницами Глаголевой

Дочь покойной звезды советского кино, Анастасия Шубская, встретилась со своими сестрами. Об этом сообщила она сама в своем личном блоге в "Инстаграме".

В 2016 году Анастасия вышла замуж за нападающего и капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", Александра Овечкина. Через два года в семье родился наследник, которого назвали в честь покойного брата хоккеиста, Сергеем. Сейчас пара считается невероятно крепкой, а за их отношениями следят миллионы людей по всему миру. Анастасия ведет свой личный блог. На него подписаны более 519 тысяч человек.

Не так давно Анастасия и Александр посетили Новокузнецк, где отпраздновали день рождения общего знакомого. Теперь, видимо, спортсмен решил заняться своими делами, а его супруга отправилась в Европу. Она приехала в Италию, чтобы встретиться со своим отцом, бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре к ее путешествию присоединились и сестры.

Анна и Мария – дочери артистки Веры Глаголевой от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым. Как сообщает 5-tv.ru, они прогулялись по Милану и сделали большое количество фотографий на фоне достопримечательностей столицы. "Время сестер", – подписала дива один из них.

После жена Александра Овечкина со своими родственниками решилась на долгий шоппинг. Они прошлись по местным бутиками и приобрели элитную одежду. На снимках в "историях" Шубской девушки активно позируют с пакетами от люксовых брендов.

