Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео

Жена капитана НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Анастасия Шубская показала в своем микроблоге кадры с тренировки звездного мужа. Правда, на льду Александр Овечкин был не один. Кое-кому потребовалась поддержка.

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская уже почти пять лет замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Семья живет в США, но на время пандемии приехала в Россию.

На этот раз семья взяла с собой не только двухлетнего сына Сергея, но и младшего наследника Илью, которому восемь месяцев. Однако он уже уверенно стоит на ногах и даже старается ходить. Стоит отметить, что на коньках он уже успел покататься.

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Анастасия Шубская показала, как весело и с пользой семья проводит свой уикенд. Старшего сына Сергея она отвела на тренировку по хоккею. На младшего Илью тоже надели хоккейную форму по размеру со знаменитой фамилией на спине, и тренер взял сына Александра Овечкина на лед.

Малыш еле стоял на ногах, у него разъезжались коньки, но тренер держал его за ручки. Также он держался за спецприспособление для малышей. Мальчику так понравилось это занятие, что он не хотел уходить с арены.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская начали встречаться в 2015 году. Через год пара оформила брак. Свадьбу они сыграли в Барвихе в День семьи, любви и верности.