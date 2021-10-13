"Пихаешь ты": Овечкин проговорился о несдержанности Шубской

Во время своего пребывания в Москве известный хоккеист принял участие в очень интересном проекте, выходящем на ютуб-канале "Матч ТВ". Александр Овечкин дал интервью своей супруге Анастасии Шубской, которая получила возможность прилюдно задать мужу провокационные вопросы.
Среди прочего Шубская спросила мужа, может ли кто-то в раздевалке после игры "напихать" ему или как-то показать свое недовольство. Ответ оказался неожиданным для интервьюера.
"Больше всего мне пихаешь ты после игры," – с юмором заметил хоккеист.
Кажется, такой ответ несколько смутил Шубскую. Очевидно, женщина даже не думала, что супруг может проговориться о ее несдержанности. Впрочем, все быстро свелось к шутке. Шубская заметила, что в раздевалку после игры ей даже не пробраться.
Что касается общения с другими спортсменами, то, по словам Овечкина, в раздевалке после игры они стараются поддерживать друг друга, а не высказывать недовольство. Другое дело – на лавке во время матча, где действительно игроков могут захлестнуть эмоции.
Напомним, у пары подрастают двое сыновей. Мальчики постепенно начинают интересоваться хоккеем. В разговоре с женой Овечкин отметил: если наследники захотят связать свою жизнь со спортом, он сделает для этого все возможное.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что жену Александра Овечкина сняли с наследницами Веры Глаголевой.
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