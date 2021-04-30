"Ревнует, нелегкая доля": жена пропадающего на играх Овечкина вышла в свет с кобелем

В Сети появилось одно из первых фото младшего сына хоккеиста Александра Овечкина.

Александр Овечкин и Настасия Шубская начали общаться в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. В 2016 году они поженились. Первая свадьба состоялась в США. Через год они сыграли пышную свадьбу в Москве. В 2018 году у пары родился первенец – сын Сергей, а в прошлом году на свет появился младший Илья.



До настоящего момента Овечкин и Шубская не показывали поклонникам своего младшего наследника, но на днях девушка сделала исключение. Настасия Шубская опубликовала редкий семейный кадр в своем "Инстаграм". На снимке предстало звездное семейство в полном составе. Старший сын сидел на детском автомобиле. Он чем-то расстроился и сморщил личико. Младший покорно сидел в коляске. Рядом с ними предстал их пес лабрадор.

"Ревнует, нелегкая доля старшего", – предположили подписчики причину расстройства старшего сына.

В разделе "Сторис" Анастасия показала, как капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" нянчится с детьми. Очевидно, что молодой жене не хватает таких семейных моментов, ведь Александр Овечкин все время пропадает на тренировках и играх.

Напомним, сейчас хоккеист восстанавливается после травмы, которую он получил после во время одного из матчей. Он уже пропустил две игры своей команды.

Ранее "Дни.ру" писали, что Настасия Шубская оголилась в отсутствие мужа. 27-летняя избранница хоккеиста порадовала фанатов откровенными фотографиями.