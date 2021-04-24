"Это противозаконно!": Шубская оголилась в отсутствие Овечкина

27-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская порадовала поклонников откровенными фотографиями.

В инстаграм-аккаунте Анастасии Шубской появилось несколько снимков, сделанных на пляже в Майами. На кадрах жена Александра Овечкина позирует в одном леопардовом купальнике, демонстрируя идеальную фигуру после родов. Стоит отметить, что девушка не часто делится подобными снимками.

Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. Поклонники оценили изящные формы Шубской, наградив ее всевозможными комплиментами. "Настя, вы прекрасна!", "Красавица мамочка!", "Не верю, что у нее двое детей. Слишком идеальна!", "Это противозаконно! Такая фигура...!", – наперебой пишут фанаты.

К слову, Шубская проводит время в Майами без мужа. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" был на матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс". Однако Овечкин не смог доиграть встречу. В конце третьего периода он получил травму и больше на лед не выходил.

Напомним, весной прошлого года Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына. Мальчика назвали Ильей. Супруга хоккеиста недолго скрывала лицо наследника. Когда поклонники увидели малыша, они были поражены: Илья очень похож на свою знаменитую бабушку, актрису Веру Глаголеву.