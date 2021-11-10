Популярная актриса раскрыла правду про роман с женатым Овечкиным: Два-три раза, но это все

Елена Ленская отреагировала на слухи о ее романе со знаменитым хоккеистом.

Известный модельер отметила, что ей смешно слышать подобные домыслы. Она рассказала, как все было в реальности.

По словам Елены Ленской, в свое время ее дизайнерское бюро делало костюмы Диме Билану и Евгению Плющенко для выступления на "Евровидении". Затем они праздновали победу в "Национале".

В числе гостей была она, Александр Овечкин и еще человек сто. Актриса поведала, что после ужина они гурьбой отправились гулять по Тверской. Поскольку было довольно прохладно, хоккеист набросил ей пиджак на плечи. Кто-то заметил этот жест вежливости, и начались пересуды и сплетни о романе знаменитостей.

После того случая Елена Ленская и Александр Овечкин случайно пересекались в общих компаниях. "Два-три раза, но это все!", – поведала артистка. Она заверила, что романа между ними не было.

Напомним, Елена Ленская рассказывала, что она и композитор Игорь Саруханов прожили в браке около трех лет. Со стороны думалось, что более гармоничной четы не сыскать. Но в какой-то момент актриса по уши влюбилась во Владимира Преснякова. Однако через несколько лет они с певцом разошлись. По словам дизайнера, они почти не общались, поскольку она боялась возразить талантливому возлюбленному.