Популярная актриса раскрыла правду про роман с женатым Овечкиным: Два-три раза, но это все

Известный модельер отметила, что ей смешно слышать подобные домыслы. Она рассказала, как все было в реальности.
По словам Елены Ленской, в свое время ее дизайнерское бюро делало костюмы Диме Билану и Евгению Плющенко для выступления на "Евровидении". Затем они праздновали победу в "Национале".
В числе гостей была она, Александр Овечкин и еще человек сто. Актриса поведала, что после ужина они гурьбой отправились гулять по Тверской. Поскольку было довольно прохладно, хоккеист набросил ей пиджак на плечи. Кто-то заметил этот жест вежливости, и начались пересуды и сплетни о романе знаменитостей.
После того случая Елена Ленская и Александр Овечкин случайно пересекались в общих компаниях. "Два-три раза, но это все!", – поведала артистка. Она заверила, что романа между ними не было.
Напомним, Елена Ленская рассказывала, что она и композитор Игорь Саруханов прожили в браке около трех лет. Со стороны думалось, что более гармоничной четы не сыскать. Но в какой-то момент актриса по уши влюбилась во Владимира Преснякова. Однако через несколько лет они с певцом разошлись. По словам дизайнера, они почти не общались, поскольку она боялась возразить талантливому возлюбленному.
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