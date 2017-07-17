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Биньямин Нетаньяху

премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху
  • Дата рождения: 21 октября 1949
  • Место рождения: Тель-Авив, Израиль
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Мириам (Мики) Вейцман, Флор Кейтс, Сара Бен-Арци
  • Дети: Ноа, Яир, Авнер

Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве в семье профессора истории. Дедом Биньямина был российский раввин, проповедник сионизма Нетан Милейковский. Начальное образование получил в США. Во время службы в израильской армии участвовал в нескольких боевых операциях на территории других стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута и в сражении при Караме, получил в боях два ранения.

Закончив службу в 1972 году в звании капитана, вернулся в США для получения высшего образования – Нетаньяху закончил Массачусетский технологический институт, изучал политологию в Гарвардском университете. Прервал учебу для участия в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах.

Занимал должность генконсула Израиля в США, был послом в ООН, заместителем министра иностранных дел Израиля, избирался в кнессет от партии "Ликуд". В 1996 году занял пост премьер-министра на первых прямых выборах и стал самым молодым премьером за всю историю Израиля.

Позже Биньямин Нетаньяху возглавлял министерства иностранных дел, финансов, связи, юстиции, науки. В 2009 году вновь встал во главе правительства Израиля. С 2005 года возглавляет партию "Ликуд".

Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным

Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о том, почему он принял решение провести с президентом России Владимиром Путиным внезапную встречу. Он отметил, что такой шаг был предпринят из-за резкого изменения обстановки в регионе. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялась 23 августа в Сочи.

Путин взволновал подарком распсиховавшегося Нетаньяху

Путин взволновал подарком распсиховавшегося Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от российского президента отрывок из первого в мире издания Священного писания с комментариями средневекового раввина Раши. Древний манускрипт Нетаньяху пообещал передать в Национальную библиотеку. Глава израильского правительства на своей странице  в Facebook похвастался ценным подарком, полученным из рук Владимира Путина.

Путину и Трампу вставляют палки в колеса

Путину и Трампу вставляют палки в колеса
Российско-американское соглашение о создании зон деэскалации в Сирии ударило по интересам Израиля в регионе. Премьер-министр этой страны Биньямин Натаньяху на пресс-конференции в Париже назвал документ "очень плохим" и заявил, что такое сотрудничество приведет к усилению позиций Ирана на Ближнем Востоке. По мнению Нетаньяху, соглашение не учитывает практически никаких интересов безопасности Израиля, и это создает тревожную реальность на юге Сирии.

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