Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве в семье профессора истории. Дедом Биньямина был российский раввин, проповедник сионизма Нетан Милейковский. Начальное образование получил в США. Во время службы в израильской армии участвовал в нескольких боевых операциях на территории других стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута и в сражении при Караме, получил в боях два ранения.

Закончив службу в 1972 году в звании капитана, вернулся в США для получения высшего образования – Нетаньяху закончил Массачусетский технологический институт, изучал политологию в Гарвардском университете. Прервал учебу для участия в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах.

Занимал должность генконсула Израиля в США, был послом в ООН, заместителем министра иностранных дел Израиля, избирался в кнессет от партии "Ликуд". В 1996 году занял пост премьер-министра на первых прямых выборах и стал самым молодым премьером за всю историю Израиля.

Позже Биньямин Нетаньяху возглавлял министерства иностранных дел, финансов, связи, юстиции, науки. В 2009 году вновь встал во главе правительства Израиля. С 2005 года возглавляет партию "Ликуд".