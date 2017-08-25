Путин взволновал подарком распсиховавшегося Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от российского президента отрывок из первого в мире издания Священного писания с комментариями средневекового раввина Раши. Древний манускрипт Нетаньяху пообещал передать в Национальную библиотеку.

Глава израильского правительства на своей странице в Facebook похвастался ценным подарком, полученным из рук Владимира Путина. Нетаньяху прикрепил к посту видео, на котором запечатлен момент передачи манускрипта. В марте 2017 года Владимир Путин уже дарил израильскому премьер-министру ценную книгу – экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия 1526 года издания.

"Я благодарен президенту Путину за дружбу и важное сотрудничество между нами", – написал Нетаньяху через несколько часов после встречи в Сочи с президентом России.

Священное писание, или Танах – акроним, составленный из названия трех сборников почитаемых в иудаизме текстов. По содержанию Танах почти полностью совпадает с Ветхим Заветом.

Как писали Dni.Ru, 23 августа в Сочи прошла встреча Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Журналисты рассказали после переговоров, что гость российского президента вел себя крайне эмоционально, не переставая говорить о проблемах своей страны, и жаловался Путину на опасную политику Ирана.

"Иран находится уже на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен! Он во многом на практике контролирует Ливан!" – обеспокоенно говорил Нетаньяху. Политический обозреватель "Коммерсанта" отметил, что в таком состоянии израильского премьера он никогда не видел. Можно сказать, что Нетаньяху буквально бился в истерике.