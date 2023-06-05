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Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II

Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II
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33-летняя принцесса Евгения Йорская сообщила о радостном событии.

В британской королевской семье пополнение. На свет появился второй ребенок принцессы Евгении Йорской, которая приходится королю Карлу III племянницей, а покойной Елизавете II – внучкой. "Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, родился 30 мая 2023 года в 8:49, весом 3,2 килограмма", – проинформировала британцев Евгения.

Принцесса объяснила, что назвала ребенка в честь его прапрапрадеда Джорджа, дедушки Джорджа и дедушки Рональда.

Принцесса Евгения Йорская замужем за 37-летним бизнесменом ДжекомБруксбэнком. В феврале 2021 года внучка Елизаветы II родила первенца. Тогда на свет появился сын Евгении и Джека. Мальчика назвали Огастом (Августом). "Огаст уже любит быть старшим братом", – заметила принцесса.

Напомним, коронация Карла III состоялась месяц назад – 6 мая 2023 года. Сын покойной Елизаветы II занял взошел на престол в 73 года. Следующим в очереди на трон является старший сын нынешнего короля – принц Уильям. Принцесса Евгения Йорская в линии наследования трона является 11-й, ее старший сын Огаст – 12-м, а младший – Эрнест – 13-м.

Как прошла роскошная коронация Карла III, ранее писали "Дни.ру".

5 июня 2023, 20:30
Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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