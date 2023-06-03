Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной

Появилась информация о последних месяцах жизни королевы Елизаветы II.

Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в своей резиденции в Балморале 8 сентября 2022 года. Информация о ее последних днях жизни шокировала многих поклонников и подданных. Как выяснилось, в последний год своей жизни Елизавета II испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

По сообщениям из разных источников, королева постоянно испытывала сильнейшую боль, а ее зрение и слух значительно ухудшились. Елизавета также совершенно не могла ни на чем сосредоточиться. Однако даже в ближайшем окружении никто этого не замечал и поданные были уверены, что с королевой все хорошо.

Елизавета сильно сдала в апреле 2021 года после смерти ее мужа принца Филиппа. В последние месяцы жизни королеве стало совсем тяжело. Уже в этом начале лета 2022 она года практически не видела и не слышала. С трудом Елизавета могла выйти из своей комнаты в Виндзорском замке. Появление ее на балконе во время празднования юбилея потребовало огромных усилий от королевы.

Елизавета II пребывала у власти более 70 лет. После ухода принца Филиппа она практически отошла от дел. Но за несколько дней до смерти она официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра.

Придворный писатель Джайлс Брандрет долгое время говорил, что якобы королева скончалась от рака костей, но в Букингемском дворце эту информацию никак не прокомментировали. В свидетельстве о смерти королевы было указано, что она скончалась от естественных причин.

Смерть Елизаветы II стала большой потерей для Великобритании и всего мира. Она была любимой и уважаемой королевой, которая правила своей страной долгие годы и сделала много для ее процветания. Ее память будет жить в сердцах многих людей еще долгие годы.