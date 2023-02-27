Тихо ушла: Россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху

Не так давно Пьеха попала в больницу.

Последние два года прославленная певица пропала из поля зрения поклонников: концерты она давать перестала, да и на телевидении не мелькала. С началом пандемии ее затворнический образ жизни был вполне понятен, но когда ситуация с ковидом стабилизировалась, артистка так и не появилась на публике. На этом фоне россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху, а некоторые даже забили тревогу.

Неудивительно, что на страницах ее внука в соцсетях можно найти комментарии от взволнованной публики с вопросом: как поживает его знаменитая бабушка? Музыкант, которого, к слову, в прошлом году обвиняли в безразличии к родственнице, наконец-то решил рассказать о том, как проходит ее старость. Как оказалось, недавно она попала в больницу. Но волноваться не стоит! Это был простой чекап здоровья.

По словам Стаса Пьехи, его бабушка хорошо себя чувствует и давно находится дома. Единственное, что огорчает ее – отсутсвие возможности выступать, потому что на это просто нет сил. Собственно, это и причина того, почему Эдита Пьеха тихо ушла из светской и концертной жизни.

Сейчас, говорит звездный внук, она ведет статичный образ жизни и почти не следит за миром отечественного шоу-бизнеса.

"Если ей случайно удастся посмотреть шоу, где я участвую, Эдита всех, кроме меня критикует", – рассказал внук Эдиты Пьехи.