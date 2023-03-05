Эдита Пьеха дала рецепт: драники со вкусом детства

Для желудка и души! Пьеха в восторге!

Рецепт драников выручит любую хозяйку, если нагрянут гости или надо накормить семью. Ароматное и сытное блюдо Эдиты Пьехи — на все времена.

Звезда СССР прикипела к драникам еще в детстве, рецепт любимого блюда она унаследовала от матери. По сей день это блюдо не теряет актуальности. Эдита Пьеха готовит картофельные лепешки быстро и легко.

Знаменитость привыкла использовать в этом деле несколько сковородок, ведь оладушек из картофеля много не бывает. Они тают во рту и манят своим ароматом. А самое главное — не надо изобретать велосипед и покупать дорогие продукты. На ингредиенты для драников точно не разоришься.

Рецепт Эдиты Пьехи уже давно гуляет по соцсетям и пользуется спросом у хозяек, ведь лакомство получается очень вкусным. Как состряпать драники и ничего не упустить? Все очень просто.

Состав:

Картофель — 4 шт.,

Куриное яйцо — 1 шт.,

Мука пшеничная — 18 г,

Репчатый лук — 1 шт.,

Соль — по вкусу,

Сода — на кончике ножа,

Растительное масло — для смазывания сковороды,

Молоко — по вкусу.

Как готовить любимое блюдо Эдиты Пьехи:

1. Картофель моем, очищаем от кожуры, также чистим луковицу. Измельчаем все это в блендере либо на ручной терке. В кашеобразную смесь добавляем сырое яйцо, муку, соль, соду и молоко.

2. Смазываем маслом сковороду, лепим драники и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон, согласно рецепту.

3. Выкладываем картофельные лепешки на изысканную тарелку, какими пользуется Эдита Пьеха, и подаем к столу. Дополнить блюдо можно сметаной или овощным салатом.

Вот он, вкус детства! Эдита Пьеха хорошо его помнит, вспомните и вы.