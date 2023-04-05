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Среда 5 апреля

18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз 11:40"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации 11:20Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына 11:00"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания 10:40"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом 10:20Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы 10:00Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 09:40В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя 09:20"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру 09:00"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой 08:40Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России 08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион 02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности 18:20"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту 18:00Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен 17:40"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном 17:20Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 17:00Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 16:40"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу 16:20Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы 16:00Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый 15:40"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях
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"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости

"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
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Это состояние очень мешает жить

На юбилейном вечере Ильи Резника в столичном зале "Крокус Сити Холл" исхудавший донельзя Александр Панайотов выступил к песней "Ночкой темной". А за кулисами вдруг рассказал о тяжелой зависимости.

Певец, как и многие сейчас, находится во власти... мобильного телефона. "Это портит и глаза, и осанку, – вздыхает Александр. – Конечно, речь идет о серьезной зависимости, от которой надо спасать человечество".

Он прав. Паника из-за разряженного телефона, думскроллинг, необходимость проверять социальные сети каждую минуту — подобное состояние психологи называют номофобией. У этой зависимости от смартфона есть и другое название — адикофония. Это состояние беспокойства у человека, потерявшего возможность контактировать с окружающим миром посредством телефона.

Панайотов знает, что от этой тяги есть способ избавиться. "Просто не берите так часто телефон в руки, отложите его лишний раз в сторону, – советует артист. – Открывайте мобильный только если что-то надо посмотреть или отправить, но не проводите в нем все время".

Особенно притягательными в этом плане кажутся социальные сети. "Многие мои друзья-артисты в этом плане совершенно неадекватные, они постят каждый свой шаг, – поражен исполнитель. – Я от многих отписался, потому что это было уже просто невозможно. Настоящая болезнь! Мне жалко этих людей, которые променяли реальную жизнь на виртуальную. Страшно смотреть, чем это все закончится".

5 апреля 2023, 17:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Стивен Сигал с женой Ариссой Вульф.
Александр Панайотов.
Митя Фомин
Группа "На-На".
Глюк’oZa
Яна Чурикова
Вадим Верник
EMIN
EMIN и Рита Дакота
EMIN и Григорий Лепс
Жасмин

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