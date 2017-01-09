Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке оплаты услуг ЖКХ. Согласно тексту документа, с 1 января 2017 года расходы на оплату ресурсов, потребляемых на содержание общего имущества, будут включены в плату за общее имущество.

Постановление опубликовано на сайте правительства. Документ был утвержден в исполнение поправок, внесенных в Жилищный кодекс в 2015 году.