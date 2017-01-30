В Москве появится площадь Фиделя Кастро

Площадь на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц в районе станции метро "Сокол" на северо-западе Москвы получит имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает телеканал "360". Примечательно, что неподалеку будет расположена улица Сальвадора Альенде, названная в честь президента Чили. С ним у Кастро были дружеские отношения. Кроме того, в Хорошевском районе есть улица имени бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Однако промышленникам укрепление отечественной валюты невыгодно
Сын легендарного артиста дал откровенное интервью
Избранник актрисы изложил свою интерпретацию конфликта
Актриса Ирина Линдт сдает три квартиры, чтобы оплатить учебу сына