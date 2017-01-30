В Москве появится площадь Фиделя Кастро

Площадь на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц в районе станции метро "Сокол" на северо-западе Москвы получит имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает телеканал "360". Примечательно, что неподалеку будет расположена улица Сальвадора Альенде, названная в честь президента Чили. С ним у Кастро были дружеские отношения. Кроме того, в Хорошевском районе есть улица имени бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.