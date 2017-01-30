Кто победил в "Мисс Вселенная" Гибель основателя клуба Soho Rooms Сто дней президента Трампа Пропажа программы "Давай поженимся!" Дом-2
Шоу-бизнес

Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"

Dni.Ru узнали, чем примечательна обаятельная француженка
Шоу-бизнес

Садальский показал Максакову в купальнике

Скандально известный актер опубликовал пикантное фото
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
12:24
30 января 2017
просмотры: 123

В Москве появится площадь Фиделя Кастро

567
поделиться

Площадь на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц в районе станции метро "Сокол" на северо-западе Москвы получит имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает телеканал "360". Примечательно, что неподалеку будет расположена улица Сальвадора Альенде, названная в честь президента Чили. С ним у Кастро были дружеские отношения. Кроме того, в Хорошевском районе есть улица имени бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

12:17
30 января 2017
просмотры: 123

Предполагаемому создателю "Шалтая-Болтая" продлили арест

567
12:08
30 января 2017
просмотры: 123

Во время факельного шествия в Славянске прогремел взрыв

567
11:55
30 января 2017
просмотры: 123

В центре Москвы нашли древний артефакт

567
11:28
30 января 2017
просмотры: 123

Улюкаева оставили под домашним арестом

567
11:11
30 января 2017
просмотры: 123

Секретарша Геббельса умерла на 107-м году жизни

567
11:04
30 января 2017
просмотры: 123

Бывшего полпреда президента задержали за экстремизм

567
10:55
30 января 2017
просмотры: 123

Установлена личность убитого на "стрелке" подростка

567
10:40
30 января 2017
просмотры: 123

В Подмосковье поезд сбил легковушку

567
10:13
30 января 2017
просмотры: 123

В столичном метро из-за пассажира произошел сбой

567
08:25
30 января 2017
просмотры: 123

Упавшего на пути в московском метро пассажира спасли

567

загрузить ещё

Политика

Обама жестко подставил Трампа
Грузия ищет способ помириться с Россией
Трампа парализовал страх при виде лестницы
О чем Путин говорил с Трампом

Шоу-бизнес

Садальский показал Максакову в купальнике
Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом
Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"
Известная актриса об отношениях с Авериным и родах

Проишествия

Подростка зарезали на "стрелке" в московском ТЦ
Видео падения основателя клуба Soho Rooms с 20-го этажа
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
В Киеве напали на известную украинскую певицу

Lifestyle

Названа причина смерти Александра Тихановича
Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
За что любят Тихановича и Поплавскую
У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича
Экономика

Курс доллара рискует упасть на 20 рублей

Однако промышленникам укрепление отечественной валюты невыгодно
Шоу-бизнес

Никита Высоцкий: Я не простил Марину Влади

Сын легендарного артиста дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Новая версия семейной драмы Елены Ксенофонтовой

Избранник актрисы изложил свою интерпретацию конфликта
Шоу-бизнес

Вдову Золотухина преследуют долги

Актриса Ирина Линдт сдает три квартиры, чтобы оплатить учебу сына

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года

Фоторепортажи

Самые красивые фото "Мисс Вселенной"
Как российские фигуристы покорили Европу
"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского
"Рукастый морж" стал новым мемом

Спорт

Предательница Степанова боится возвращаться в Россию
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)
Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро
На ком женится Криштиану Роналду

Регионы

Спецоперация в Дагестане попала на видео
Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru