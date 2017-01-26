В Москве пассажир метро получил серьезную травму

Пассажир Московского метрополитена получил серьезную травму. Мужчине зажало ногу между платформой и составом на станции "Библиотека имени Ленина", передает РЕН ТВ.

Пострадавший получил закрытый двухлодыжечный перелом и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.