В Москве пассажир метро получил серьезную травму

Пассажир Московского метрополитена получил серьезную травму. Мужчине зажало ногу между платформой и составом на станции "Библиотека имени Ленина", передает РЕН ТВ.
Пострадавший получил закрытый двухлодыжечный перелом и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
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