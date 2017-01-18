Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме

Американские журналисты обрушились с критикой на избранного президента США Дональда Трампа. Представители СМИ выразили свое отношение к действиям лидера в открытом письме, которое было направлено в Белый дом.

Журналисты раскритиковали главу государства за позицию по вопросам взаимодействия со СМИ, а также ввели свои правила работы корреспондентов в США. "Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов – последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию", – приводит текст письма "Газета.ru".