Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым

С официальным визитом на Крымский полуостров прибыли глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его коллега из Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Политики приехали по приглашению "Русской общины Крыма".
Главы частично признанных государств планируют дать пресс-конференцию. Мероприятие пройдет в Симферополе, сообщает РИА ФАН.
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