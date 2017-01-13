В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона

Еще в начале декабря в одном из дворов Мурманска дворник нашел в сугробе суриката, которого хозяева выбросили на мороз. Ветеринары диагностировали у зверька истощение и обморожение лап. Однако новым владельцам удалось вылечить Тимона. "Сейчас он хорошо себя чувствует, все с ним хорошо", – цитирует Flashnord Светлану Черепанову, которая приютила у себя суриката.