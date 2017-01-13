В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину

Правоохранительные органы столицы расследуют смертельное ДТП, которое произошло на юго-западе Москвы. По данным Life.ru, бывший следователь Абдула Джамалханов на автомобиле Mercedes насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте.

Предположительно, он управлял автомобилем своей знакомой. Бывшие коллеги Джамалханова рассказали, что он любит гламурный образ жизни и дорогие машины. Журналисты утверждают, что экс-следователь приходится сыном главному инспектору Счетной палаты Бадруди Джамалханову.