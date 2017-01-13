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Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля

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Власти Сирии предупредили Израиль об ответных мерах после ракетных обстрелов. Под удар попал военный аэропорт в Дамаске, пишет "Газета.Ru"

По предварительным данным, ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля. В Дамаске уверены, что Тель-Авив таким образом поддерживает террористические группировки.

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