Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля

Власти Сирии предупредили Израиль об ответных мерах после ракетных обстрелов. Под удар попал военный аэропорт в Дамаске, пишет "Газета.Ru".
По предварительным данным, ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля. В Дамаске уверены, что Тель-Авив таким образом поддерживает террористические группировки.
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