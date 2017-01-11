Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв из-за утечки бытового газа, передает Life.ru. Жильцы шестиэтажки эвакуированы. Сообщается о пожаре в квартирах на третьем и четвертом этажах, под угрозой возгорания находится пятый.
На месте происшествия работают экстренные службы. Пожару присвоен третий уровень сложности. Очевидцы сняли последствия взрыва на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.
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