Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв из-за утечки бытового газа, передает Life.ru. Жильцы шестиэтажки эвакуированы. Сообщается о пожаре в квартирах на третьем и четвертом этажах, под угрозой возгорания находится пятый.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пожару присвоен третий уровень сложности. Очевидцы сняли последствия взрыва на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.