Пяти российским вузам запретили прием студентов

В Рособорнадзоре отчитались за работу в последнюю неделю уходящего года. Ведомство лишило права на прием студентов сразу пять российских вузов.
Нарушения были выявлены в Тюменском филиале Сибирского университета потребительской кооперации, Институте управления, Педагогическом институте Калининградской области, Санкт-Петербургском медико-социальном институте и Восточный институте. Кроме того, полностью был лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Калуге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз