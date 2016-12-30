Пяти российским вузам запретили прием студентов

В Рособорнадзоре отчитались за работу в последнюю неделю уходящего года. Ведомство лишило права на прием студентов сразу пять российских вузов.

Нарушения были выявлены в Тюменском филиале Сибирского университета потребительской кооперации, Институте управления, Педагогическом институте Калининградской области, Санкт-Петербургском медико-социальном институте и Восточный институте. Кроме того, полностью был лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Калуге, сообщили в пресс-службе ведомства.