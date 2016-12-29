В ДНР украинские диверсанты подорвались на мине

Украинские военные перешли в наступление в Донецкой народной республике. Диверсионная группа численностью в десять человек предприняла попытку прорыва позиций ополченцев.
В результате военные подорвались на мине, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибли три человека.
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