Пенсионера отправили в колонию строгого режима в 90 лет

В городе Тотьма в Вологодской области был вынесен обвинительный приговор 90-летнему местному жителю, передает Flashnord. Пенсионер был признан виновным в убийстве 67-летнего товарища.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать оппонента руками и ногами. Кроме того, он нанес жертве множество ударов чапельником, топором и неустановленным колюще-режущим предметом. От массивной кровопотери гость скончался на месте происшествия.

Убийца получил 3,5 года заключения в колонии строгого режима. Пенсионер был взят под стражу в зале суда.