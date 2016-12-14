Уральского рабочего изрубило измельчителем глины

Тело сотрудника ООО "Пласт-Рифей" с многочисленными травмами рабочие обнаружили внутри бункера на каолиновом месторождении в Пластовском районе Челябинской области, передает URA.Ru. По предварительной информации, он занимался очисткой измельчителя глины, когда техника включилась. По факту трагического происшествия началась доследственная проверка.
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