Уральского рабочего изрубило измельчителем глины

Тело сотрудника ООО "Пласт-Рифей" с многочисленными травмами рабочие обнаружили внутри бункера на каолиновом месторождении в Пластовском районе Челябинской области, передает URA.Ru. По предварительной информации, он занимался очисткой измельчителя глины, когда техника включилась. По факту трагического происшествия началась доследственная проверка.